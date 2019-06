Profile firmy w sieci a wizerunek

Istnieje wiele opiniotwórczych stron także takich poświęconych pracodawcom oraz pracownikom gdzie anonimowo można zmieszczać wszelkie informacje dotyczące przedsiębiorstwa, niekoniecznie prawdziwe co więcej przekszaczające granice wolności słowa i graniczące z łamaniem prawa o czym czesto sami pracodawcy nie mają pojęcia a co może mocno wpływać na funkcjonowanie firmy. Jedną z nich jest na przykład znana strona internetowa GoWork i tym podobne. Do firm zajmujących się kreowaniem wizerunku firmy w sieci, często zgłaszają się firmy z zapytaniem czy jest możliwe usunięcie bezprawnych wpisów z takowych stron a także jak usunąć profil firmy z serwisu z opiniami czy wizytówkę danej firmy.

Jak usunąć profil firmy z serwisu z opiniami?

Na początek warto wpomnieć, że przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a więc firmy jednoosobowe mają całkowite prawo żądać od administratora danych strony lub podstrony, usunięcia informacji dotyczących firmy takich jak imię i nazwisko właściciela czy członka zarządu, numer kontaktowy adres lub wszelkich innych informacje. Co ciekawe w związku z wprowadzeniem rodo żądanie usunięcia jakichkolwiek opinii negatywnych czy wpisów zdecydowanie ułatwia sprawę, również osobom indywidualnym zgłaszających się do administratorów stron. Jeśli mimo to nie wiesz jak usunąć profil firmy z serwisu z opiniami, zachęcamy do kontaktu z Czyścimy Internet.