Potęga memów w internecie

Mem to obrazek lub zdjęcie, z dodatkiem komentarza, którego celem jest satyryczne skomentowanie rzeczywistości. Tego typu forma rozsyłana jest przez użytkowników internetu, publikowana na forach czy w social mediach, a także na specjalnie ku temu powstałych stronach typu demotywatory. W związku z prześmiewczym charakterem memów, nie trudno przekroczyć granicę dobrego smaku i ugodzić w dobre imię podmiotu mema. Powstaje w takiej sytuacji pytanie czy memy są legalne?

Czy memy są legalne?

W przypadku gdy poszkodowany - czyli osoba lub podmit wyśmiany za sprawą mema - uważa, że godzi on w jego dobre imie, może zwrócić się do administratora strony bądź twórcy mema o jego usunięcie z sieci. Oczywiście nie jest to w 100% dobre rozwiązanie, informacje w sieci rozprzestrzeniają się błyskawicznie i nigdy nie możemy być w pełni pewni, że dany mem zniknął całkowicie z sieci. Poszkodowany może także zwrócić się do sądu tym samym dociekać przeprosin czy grzywny za wyrządzone krzywdy. Czy memy są legalne? W wielu przypadkach okazuje się, że nie a w walce z nimi pomoże Ci firma Czyścimy Internet.