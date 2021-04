Na czym polega naruszenie dóbr osobistych w internecie?

Chcesz wiedzieć na czym polega naruszenie dóbr osobistych w internecie? Zachęcamy zatem do zapoznania się z informacjami w naszym artykule.

Internet i naruszanie praw użytkowników

Naruszenie dóbr osobistych w internecie to najcześciej wpisy na stronie w w formie komentarza, zamieszczonej opinii czy też wpisu na blogu. Jeśli nasza osoba została w jakikolwiek sposób obrażona w sieci, chce jak najszybciej usunąć wpis naruszający prawo w sieci, by jak najmniej użytkowników sieci miało okazję zapoznać się z jego treścią.



Naruszenie dóbr osobistych w internecie

Niemnie jednak zanim zgłosić wpis czy komentarz do administratora strony, zadbaj o to, by udowodnić naruszenie dóbr osobistych w internecie. Możesz zrobić tzw. zrzutu ekranu (print screen) strony i zapisać go na dysku wewnętrznym lub zewnętrznym. Dzięki temu, gdybyś zdecydował się na postępowanie cywilne o ochronę dóbr osobistych, masz dowód w sprawie.