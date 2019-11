Influencer - o czym musi pamiętać?

Youtuberzy, blogerzy i instagramerzy, którzy swoimi zasięgami budują duże społeczności, kreują swoją markę w oparciu o siłę swojego charakteru i osobowości. Niewybredne komentarze influencerów, zwykle, cyniczne i pełne jadu, pozwalają zdobyć zasięgi i, co staje się ciemną stroną tego biznesu, mogą nawoływać do przestępstw. Twórcy internetowi, mimo, że, niezwykle często - nieświadomi, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Społeczna odpowiedzialność influencera a case Lorda Kruszwila

Głośna sprawa młodego twórcy internetowego, Marka Kruszela, czyli popularnego Lorda Kruszwila, związana z nawoływaniem nieletnich do czynów naruszających cielesność kobiet, wywołała w świecie Internetu ogromną burzę. Jeden z klipów osiemnastolatka składał się ze zdjęć nagranych na jednym z deptaków, na których youtuber nawołuje młodego chłopaka do dotykania kobiet w miejscach intymnych. Na podstawie tego zdarzenia, warto rozważyć, jaką, społeczną odpowiedzialnością influencera dysponują tacy twórcy.

Publikuj odpowiedzialnie!

Zgodnie z polskim prawem osoby, które podżegają inną osobę prawną do przestępstwa, podlegają karze. W przypadku Kruszwila i innych twórców, którzy podburzają swoją społeczność do czynów bezprawnych, obowiązująca staje się społeczna odpowiedzialność influencera. Kodeks karny jest w tym temacie jednoznaczny więc warto sprawdzić swoje treści przez publikacją, by nie spowodowały burzy - medialnej, ale i prawnej. Jeśli chcesz poznać szczegóły, koniecznie zapoznaj się z wpisem na blogu serwisu Czyścimy Internet.