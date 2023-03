Dlaczego kampania przeciw hejtowi jest ważna?

Hate w sieci to poważny problem XXI wieku. Rozumiany jako mowa nienawiści w Internecie to wszelka komunikacja lub wypowiedzi online, które zachęcają lub promują nienawiść. Można to nazwać cyberprzemocą lub trollingiem i jeśli jest to poważne. Czy zatem kampania przeciw hejtowi to działanie potrzebne?

Czym jest hejt w sieci?

Nienawiść w internecie to język lub działania, których celem jest cecha osoby lub grupy osób w przestrzeni cyfrowej. Wiele z tych cech jest chronionych prawem. Obejmują one rasę lub pochodzenie etniczne, wiek, płeć, orientację seksualną, religię i inne. Oznacza to, że miejsca pracy i edukacji oraz inne obszary nie mogą podejmować działań w oparciu o te cechy.

Obezność w internecie a kampania przeciw hejtowi



Zasady przeciwko hejtowi w sieci są ustalane przez społeczności internetowe. Dlatego zespoły moderacyjne mogą zabronić komuś udostępniania ich treści, jeśli są one szerzące nienawiść lub szkodliwe. Jeśli Twoje dziecko spotka się z nienawiścią online, zachęć je do zgłoszenia użytkownika, aby pomóc zespołom moderującym przejrzeć te treści. Może to pomóc w tworzeniu bardziej pozytywnych przestrzeni online. Sprawdź również jak prezentuje się kampania przeciw hejtowi czy to portalu Gowork czy też innych firm, by poszerzyć swoją wiedzę i prawa w tym zakresie. Pamiętaj, że nikt w sieci nie jest bezkarny!