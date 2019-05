Algorytmy Google

Google to wyszukiwarka internetowa, z której każdy z nas korzysta codziennie wpisując odpowiednie frazę tak zwane słowa kluczowe. Google wyszukuje dla nas źródła, które powinny odpowiadać właśnie owym słowom kluczowym. Niestety algorytmy Google często zestawiając ze sobie ze sobą zupełnie przypadkowe wyniki z losowej zbieraniny słów, które występuje w opisach stron. Często zdarza się że dla danej osoby prywatnej czy też firmy owe wyszukiwanie będzie mocno niekorzystne a nawet będzie naruszać dobra osobiste. Czy zatem takie usunięcie informacji z Google po to by poprawić wizerunek firmy lub swój własny jest możliwe?

Usunięcie informacji z Google - czy można to zrobić?

Zastanawiam się czy usunięcie informacji z Google jest możliwe po pierwsze musimy odpowiedzieć na pytanie kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za źródła, które wyszuka dla nas Google. Czy jest to sama wyszukiwarka czy właściciel strony oraz jej opisu przez który nasz wizerunek i jest odebrany negatywnie? Okazuje się że w takim wypadku odpowiedzialna jest wyszukiwarka Google. Natomiast informacje, które uznajemy za szkodliwe dla nas w tym nieprawdziwe lub uderzające w dobro firmy lub bezpośrednio osobę jak najbardziej można usunąć z pamięci podręcznej Google.

