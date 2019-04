Internet i jego treści

Zdarza się tak, że znaczna część naszego codziennego życia przenosi się do internetu. To tam czytamy artykuły dotyczące interesujących nas sprawy czy też wydarzeń lokalnych, sprawdzamy ciekawe filmy szukamy pozycji najczęściej czytanych książek, przeglądamy co nowego u znajomych wykorzystując do tego social media a także samodzielnie prowadzimy profile, na które wrzucamy zdjęcia czy filmy z naszego prywatnego życia. Właśnie ze względu na to iż internet to miejsce w sieci, w którym każdy może opublikować praktycznie wszystko powstał zawód który ma pełnić swego rodzaju kontrolę nad treściami dostępnymi w internecie. Osoby zajmujące się moderację treści w sieci to tak zwani czyściciele internetu.

Czyściciele Internetu - kto to taki?

Jak możemy się dowiedzieć z filmu pod tytułem Czyściciele Internetu, który został nakręcony przez Hansa Blocka, większość osób które pracują w tym zawodzie to filipińczycy. A czym tak naprawdę zajmuje się czyściciel? To pytanie na które odpowiedź jest tak naprawdę prosta czyściciel ocenia czy treść która została opublikowana w internecie i jest odpowiednia dla szerszego odbioru czy też nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat czyściciele internetu czy filipińczyków którzy pracują w tym zawodzie Zapraszamy cię na naszego bloga.