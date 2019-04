Dane osobowe w sieci

W internecie możesz znaleźć wiele danych osobowych twoich lub Twojej firmy. Często nie życzymy sobie czy niektóre informacje w dalszym ciągu były szeroko dostępne w sieci. Aktualne przepisy o ochronie danych osobowych dają nam podstawę prawną do ich usunięcia. Niestety nie każdy z nas wie jakie czynności wykonać by owe informacje z internetu zniknęły. Czyścimy Internet to firma, która specjalizuje się w usuwaniu danych osobowych w Internecie. Jak to robimy?

Usuwanie danych osobowych w Internecie - co można usunąć?

Najważniejsze pytanie to - co można wymazać z sieci? Opierając się o treści zawarte w przepisach o ochronie danych osobowych możliwe jest usunięcie informacji o Twojej firmie czy też o Tobie z wszelkich artykułów online. Usuwanie danych osobowych w Internecie, które wykonuje firma Czyścimy Internet to także usunięcie wszelkich historycznych profili takich jak profile zawodowe powielane ze stron internetowych CEiDG oraz z KRS. Wykasować można także wpisy w social mediach czy na forach branżowych a także tagi na stronach www i wiele innych. Chcesz by dane twojego biznesu zniknęły z sieci? Skontaktuj się z profesjonalną firmą Czyścimy Internet!