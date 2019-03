Dodawanie komentarzy - jak to robić?

Wydawać by się mogło, że dodawanie komentarzy do postów, blogpostów, zdjęć czy innych wpisów to prosta sprawa. Niemniej jednak jak dodawać komentarze, których nie będziemy się wstydzić po dniu czy dwóch a następnie będziemy chcieli je skasować? A usuwanie dodanych komentarzy nie zawsze jest takie proste. Co zatem warto zrobić przed dodaniem komentarza? Oto nasze trzy porady.

Usuwanie dodanych komentarzy - jak tego uniknąć?

By uniknąć usuwanie dodanych komentarzy wystarczy wykonać proste czynności. Co ważne, pisząc komentarz często robimy to pod wpływem emocji, dlatego warto przed jego publikację przeczytać go jeszcze raz, usunąć zbędne wulgaryzmy czy obraźliwe kwestie, które naruszają czyjeś dobro. Zdystansowanie się do komentowanej sprawy również jest porządane. W ten sposób opublikowany przez nas komentarz uniknie usunięcia. Kolejną ważną sprawą jest sprawdzenie czy na danej stronie internetowej w ogóle istnieje funkcjonuje usunięcia komentarza. Jeśli nie jego usunięcie będzie się wiązać z kontaktem z administratorem strony, a ten jest często mocno utrudniony. Jeśli dodałeś komentarz, którego usunięcie jest niemożliwe, skontaktuj się z jedną z firm, która specjalizuje się w usuwaniu wpisów na przykład z firmą Czyścimy Internet.