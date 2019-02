Dane osobowe i inne nieaktualne informacje

Jak wszyscy wiemy w internecie nic nie ginie. Nawet informacje, które zostały opublikowane lata temu w dalszym ciągu są dostępne. A co z tymi, które nie są już aktualne? Czy istnieje jakiekolwiek prawo internetowe, któe pozwala nam na usuwanie danych osobowych w sieci? Owszem. Razem z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych, czyli RODO uzyskaliśmy prawo do zostania zapomnianym. Co w praktyce oznacza, że możemy rządać od administatora strony usunięcia naszych danych, co wszelkich materiałów, które takowe dane zawierają.

Usuwanie danych osobowych w sieci - po co to robić?

Dane osobowe osoby indywidualnej czy firmy mogą figurować nie tylko w bazach danych. W sieci możemy znaleźć na przykład artykuły na blogach czy wpisy na forach lub social mediach, gdzie takowe dane są wykorzystywane. Wszelkie informacje sprzed lat, które nie są już zgodne z polityką firmy, naszymi opiniami czy po prostu z faktycznym stanem naszym czy przedsiębiorcy można usunąć z sieci, tym samym aktualizując swój wizerunek online. Usuwanie danych osobowych w sieci jest zatem ważnym zabiegiem w tworzeniu spójnej reputacji.