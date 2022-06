Nękanie przez internet - czym jest i jak sobie z nim radzić?

Wszelakie zachowania społeczne w życiu realnym przeniosły się do sieci. Co ma na to wpływ? Głowną przyczyną jest fakt, iż internet stał się powszechnie dostępny i praktycznie każdy z Nas używa podłączenia do sieci codzienne w życiu zawodowym a także prywatnym. Nękanie przez internet jest nowym zjawiskiem, niemniej jednak istnieją sposoby na walke z nim. Jakie?

Stalking w sieci

Nękanie przez internet można również nazwać stalkingiem to działania użytkowników, które związane są z podszywanie się pod inną osobę czy użytkownika danej strony opiniotwórcej, portalu czy profilu w social mediach. Stalkingiem nazwiemy również wykorzystywanie wizerunku lub danych osobowych, co ma na celu wyrządzenie szkody zarówno majątkowej jak i osobistej.

Nękanie przez internet - co robić?

Cyberstalking jest w nowożytnych czasach powszechny i każdy z Nas może paść ofiarą nękania przez internet. Co robić w takich sytuacjach? Warto działać szybko i zdecydowanie, podejmując współpracę ze specjalistami takimi jak profesjonaliści, tworzący firmę Czyściemy Internet. Jak działają? Monitorują internet, w celi zebrania dowodów na występowanie stalkingu, następnie zajmują się usunięciem treści, które uznawane są za nieodpowiednie, zgodnie z prawem działającym w sieci. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź zatem bloga firmy Czyścimy Internet.