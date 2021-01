Komentarze na allegro - co warto o nich wiedzieć?

Allegro to bardzo popularny w Polsce portal, na którą możemy kupić wszelaki asortyment zarówno do użytku zawodowego jak i prywatnego. W związku z tym, iż na portalu dostępne są produkty jako użytkownicy możemy po zakończonej transakcji skomentować danego użytkownika, który sprzedał nam wybrany przez nas asortyment. Komentarze na Allegro to także dobry sposób na weryfikację czy warto zdecydować się na zakup wybranej przez nas rzeczy od konkretnego użytkownika.



Przemyśl zanim skomentujesz!

Warto jednak pamiętać o tym i komentarze na Allegro są publiczne w związku z tym możemy naszą opinią opublikowaną na profilu sprzedającego wpłynąć na jego reputację w sieci - polepszająć ją lub też odwrotne, znacznie pogarszając.

Komentarze na allegro a konsekwencje

Pamiętajmy, iż komentarze na allegro podlegają prawu, które działa w internecie. Dlatego też należy uważać by w publikowanych przez nas treściach nie używać wulgaryzmów czy też nie oczerniać sprzedającego bezpodstawnie używając na przykład takich słów jak złodziej czy oszust i innych synonimów tychże słów. Dlaczego? Ponieważ sprzedający może pod pretekstem bezprawnego naruszenia dóbr osobistych podać do sądu!