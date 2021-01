Usunięcie danych z google - jak to działa?

Google to przeglądarka internetowa, z której korzystamy codziennie czy to do celów prywatnych czy też do celów związanych z wykonywaniem naszej pracy. Niemniej jednak w Googlu często możemy znaleźć informacje, które nie są prawdziwe również takie dotyczące nas bezpośrednio, bądź też firmy czy przedsiębiorstwa, które prowadzimy. W takim wypadku warto zainteresować się tym jak wygląda usunięcie danych z Google.



Google - popularna wyszukiwarka

Google jako jedna z najpopularniejszych przeglądarek często zbiera szereg informacji z Social mediów, bądź też z blogów i innych źródeł dostępnych w sieci. Dlatego też bardzo często będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdy w wyszukiwarce dostępne są nieprawdziwe, bądź nieaktualne informacje. Jeżeli chcemy by wszelakie dane zawarte w Googlu zostały usunięte, musimy podjąć odpowiednie kroki. Jak wygląda usunięcie danych z google?

Usunięcie danych z google z Czyścimy Internet

Czyścimy Internet to firma, która zajmuje się czyszczeniem sieci. Rozpoczynając z nią współpracę możemy liczyć czy to na usunięcie danych z google czy też pozbycie się obraźliwych komentarzy i wpisów z sieci, które łamią prawo internetu. Jak to działa? Dowiedz się z bloga Czyścimy Internet!