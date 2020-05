Usuwanie treści z internetu

Internet to miejsce, w którym łatwo być anonimowym. Niestety wiele osób, będąc anonimowymi czują się bezkarne. Wpływa to negatywnie na wszelkiego rodzaju zachowania w sieci, anonimowość wpływa bowiem na liczne oszczerwsta w sieci a także na szerzenie się hejtu, który pozostaje bezkarny. Dlatego też usuwanie linków i treści z internetu jest jednym ze sposobów na walkę z nieprawidłowymi zachowaniami w sieci.

Usuwanie linków a reputacja w sieci

Reputacja w sieci wielu firma, przedsiębiorstw a także osób prywatnych może sporo stracić na negatywnych komentarzach na przykład publikowanych przez konkurencję. Na szali stoi nie tylko reputacja sama w sobie ale także ewentualna strata potencjalnych klientów! Usuwanie linków, nieprawdziwych treści, obraźliwych komentarzy - to zadania dla specjalistów, którzy zatrudnieni przez daną firmę czy osobę publiczną dosłownie przeskanują internet w poszukiwaniu niewłaściwych treści odnoszących się do klienta czy jego działalności w celu ochrony reputacji. Szukasz firmy, która oferuje takie usługi? Jedną z nich jest Czyścimy Internet - zachęcamy do zapoznania się z blogiem firmy, gdzie znajdziesz mnóstwo informacji o ich działalności.