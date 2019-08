Zawód naszych czasów?



Influerncer to współcześnie jeden z najbardziej dochodowych zawodów. Profesji - to nie stwierdzenie na wyrost. Pochłania bowiem mnóstwo czasu, a twórca zaangażowany w projekty reklamowe musi odznaczać się dużą dyspozycyjnością i doskonałymi umiejętnościami lawirowania w mediach społecznościowych. Niestety, nie zawsze ich działania spotykają się z aprobatą, a nierzadko wiąże się z odpowiedzialnością prawną influencera. Najczęściej, młodzi i niedoświadczeni twórcy chętnie wchodzą w interakcje co rzadko powoduje pozytywne skutki. Na czym one polegają i jakie regulacje o nich decydują?

Influencer w tarapatach

Osoba funkcjonująca w sieci i zbierająca duże zasięgi fanów jest zazwyczaj personą bardzo odważną i o wyrazistym charakterze. Dzięki temu zyskuje przychylność followerów i buduje ogromne grono fanów sprzyjających (bądź wyrażających krytykę). Ich opinia związana jest zwykle z bardzo dużym odzewem, a niejednokrotnie - burzą medialną. Influencer może popaść w tarapaty jeśli wyrażając opinię, podżega do nienawiści w myśl art. 18par. 2 KK który stanowi, że jeśli ktoś zachęca do czynu karanego, zasługuje na karę. Należy więc taką sytuację interpretować w sposób następujący: jeśli osoba publiczna (jaką niewątpliwie jest influencer) zachęca do negatywnego komentowania np. profilu lub osoby, musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów. Odpowiedzialność prawna influencera może stanowić podstawę prawną do ukarania za zniesławienie lub znieważenie innej osoby.